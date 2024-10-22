بن سبعيني يسقط بخماسية رفقة دورتموند أمام ريال مدريد

تعرض الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني، لخسارة قاسية رفقة فريقه بوروسيا دورتموند، بخمسة أهداف مقابل هدفين. أمام ريال مدريد. ضمن الجولة الثالثة من مرحلة الدوري لمنافسات دوري أبطال أوروبا.

وشارك لاعب الخضر أساسيا، في كامل أطوار هذه المواجهة، وقدم مستوى أداء متوسط في اللقاء، ونال علامة 6.3 من 10 حسب مؤشر الإحصائيات المختص “صوفاسكور”.

ولم يحسن لاعب الخضر بن سبعيني وفريقه استغلال تقدمهم بهدفين دون مقابل في الشوط الأول. وتلقى الفريق الألماني خمسة أهداف كاملة في الشوط الثاني.

للإشارة، يتواجد بورويسا دورتموند في المركز الخامس في ترتيب مرحلة الدوري برصيد 6 نقاط.