بن سبعيني يسقط رفقة دورتموند أمام البايرن

سقط نادي بوروسيا دورتموند رفقة الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني، اليوم السبت، أمام غريمه التقليدي بايرن ميونيخ بنتيجة هدفين مقابل هدف.

في قمة الجولة السابعة من الدوري الألماني “البوندسليغا”.

ودخل بن سبعيني اللقاء بديلاً مع بداية الشوط الثاني في الدقيقة 46، محاولاً منح الإضافة الدفاعية لفريقه، غير أن محاولاته لم تكن كافية لتفادي الهزيمة أمام قوة هجوم النادي البافاري.

قدّم لاعب “الخضر” أداءً مقبولاً خلال الدقائق التي شارك فيها، حيث نال تنقيط 6.7، وتلقى إنذارًا في الدقيقة 50 بعد تدخل قوي.

كما قام بـتدخلين ناجحين من أصل ثلاثة، وفاز بأربع صراعات ثنائية من أصل ستة، إضافة إلى استرجاع كرتين من المنافس.

ورغم الخسارة، يُنتظر أن يواصل بن سبعيني حضوره في تشكيلة المدرب نيكو كوفاتش، خلال المباريات المقبلة، خاصة مع تحسنه التدريجي من حيث الجاهزية والنسق البدني، في ظل منافسة قوية على المراكز داخل كتيبة “أسود الفيستفاليا”.