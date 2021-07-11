بن سبعيني يشارك الأمن الوطني وفي حملة توعوية

شارك الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني لاعب بورسيا مونسنغلادباخ الألماني، في حملة توعوية من تنظين المديرية العام للأمن الوطني، للتحسيس من مخاطر حوادث المرور.

وظهر بن سبعيني، في ومضة توعوية، مدتها دقيقتين، دعا من خلالها مستعملي الطرقات، للتحلي بروح القيادة السليمة للحفاظ على الحياة.

كما وجّه لاعب الخضر، عبر منصات التواصل الاجتماعي، نصائح وإرشادات للسواق، لا سيما فئة الشباب، طالبهم من حلالها بتجنب السياقة المتهورة.

وتأتي هذه الخرجة من رامي بن سبعيني، مساهمة منه في المخطط الأزرق للأمن الوطني 2021، تحت شعار “معا لصيف بدون حوادث مرور”.