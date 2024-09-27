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الرياضة

بن سبعيني يشارك بديلاً ويفوز رفقة دورتموند أمام بوخوم

بقلم النهار أونلاين
بن سبعيني يشارك بديلاً ويفوز رفقة دورتموند أمام بوخوم
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سجل الظهير الأيسر للمنتخب الوطني، رامي بن سبعيني، اليوم الجمعة، مشاركته في مواجهة فريقه بوروسيا دورتموند و بوخوم، بديلاً. في إطار مواجهة الجولة الخامسة من “البوندسليغا”.

وشارك بن سبعيني، في هذه المواجهة، بداية من الدقيقة الـ74 من الشوط الثاني، وساهم في المحافظة على تقدم فريقه برباعية مقابل هدفين.

وأدى أدواره الدفاعية، بعد أن كان دورتموند متخلفا في النتيجة بهدفين دون رد منذ الدقيقة الـ21 من الشوط الأول.

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