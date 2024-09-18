بن سبعيني يشارك في فوز دورتموند أمام كلوب بروج

بصم الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني، اليوم الأربعاء، على أول مشاركة له في دوري أبطال أوروبا، رفقة فريقه بوروسيا دورتموند.

وانتهت المباراة بثلاثية نظيفة لصالح الفريق الألماني، وصيف النسخة السابقة للمنافسة. وسجل أهداف دورتموند كل من المهاجم غيتن في الدقيقتين 76 و86، وغيراسي من علامة الجزاء في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء.

وأشرك مدرب دورتموند، اللاعب رامي بن سبعيني، أساسياً إلى غاية الدقيقة 59 من الشوط الثاني.

ونال لاعب الخضر علامة جيدة في المواجهة (7.5)، بعد أن قدم 38 تمريرة ناجحة من أصل 40.

كما تألق خريج مدرسة أتلتيك بارادو دفاعياً، وفاز بأربع صراعات ثنائية من أصل ست.