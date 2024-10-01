بن سبعيني يشارك في فوز دورتموند الكبير وحجام يسقط أمام برشلونة بخماسية

شارك اللاعبان الدوليان، رامي بن سبعيني، و جوان حجام، اليوم الثلاثاء، في مواجهات الجولة الثانية من دور مجموعات رابطة أبطال أوروبا.

وشارك رامي بن سبعيني، في مباراة فريقه بوروسيا دورتموند أمام سيلتيك الأسكتلندي، بداية من الدقيقة الـ62 من الشوط الثاني. وساهم الظهير الأيسر الجزائري في فوز فريقه العريض بسبعة أهداف مقابل هدف واحد. ونال خريج مدرسة أتلتيك بارادو، علامة 6.8 في هذه المواجهة.

ومُني الظهير الأيسر للخضر، جوان حجام. بهزيمة قاسية رفقة فريقه يونغ بويز السويسري أمام برشلونة، بخماسية دون مقابل. ونال اللاعب، حجام، أسوء تنقيط في اللقاء بـ6.2.

باقي نتائج مواجهات الجولة الثانية لدور مجموعات رابطة الأبطال جاءت على النحو التالي: