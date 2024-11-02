بن سبعيني يشارك في كامل أطوار مواجهة دورتموند أمام لايبزيغ ويحقق فوزاً ثميناً

شارك الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني، في كامل أطوار مواجهة فريقه بوروسيا دورتموند، أمام لايبزيغ، في إطار فعاليات الجولة التاسعة من “البوندسليغا”.

وإنتهت المواجهة بفوز لاعب الخضر، رفقة فريقه بوروسيا دورتموند، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

وشارك بن سبعيني، في كامل أطوار هذه المواجهة، وللمرة الخامسة تواليا، منذ عودته لفريقه بعد التوقف الدولي الأخير. بمعدل 480 دقيقة لعب.

ونال بن سبعيني، في مواجهة اليوم، تنقيط متوسط يقدر بـ6.8، بعد أن قدم 42 تمريرة صحيحية، وحسم لصالحه أربع صراعات ثنائية من أصل تسع صراعات. وقام بتدخل ناجح على الكرة، وقدم تمريرة مفتاحية.

للإشارة، إرتقى بن سبعيني، رفقة فريقه بوروسيا دورتموند للمركز الخامس، في سلم ترتيب “البوندسليغا، وبرصيد 16 نقطة.