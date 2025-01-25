بن سبعيني يشيد بأداء فريقه ويطالب بدعم الجماهير في مواجهة شاختار

أشاد المدافع الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني، بأداء فريقه، بوروسيا دورتموند، اليوم السبت، المقدم أمام فيرديربريمن.

في إطار مواجهة الجولة الـ13 من “البوندسليغا” الألمانية. والتي انتهت بهدفين في كل شبكة.

شارك فيها بن سبعيني، أساسيا وفي كامل أطوارها، ونال تنقيطا متوسطا بعلامة 6.4. ومن جانب آخر، شارك، ميتشل فايزر، في كامل أطوار اللقاء، مع فريقه فيرديربريمن، ونال تنقيط 6.4.

ونشر مدافع الخضر، بن سبعيني، رسالة شكر إلى جمهور فريقه، وكتب عبر منصة “إكس”:”إنها ليست النتيجة التي كنا نرغب فيها. لكنني فخور بالروح القتالية للاعبين، وممتن لدعم جمهورنا”.

وأضاف اللاعب:”سنحتاج مرة أخرى لدعمكم يوم الأربعاء”. (يقصد في مواجهة شاختار في رابطة الأبطال).