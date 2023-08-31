بن سبعيني يصطدم بمواطنه بن ناصر في رابطة الأبطال

اصطدم الدولي الجزائري رامي بن سبعيني رفقة ناديه بوروسيا دورتموند بمواطنه إسماعيل بن ناصر رفقة نادي ميلان.

وتواجد الثنائي الجزائري في المجموعة F التي ضمت كل من بوروسيا دورتموند وميلان و باريس سان جيرمان ونيوكاستل. ما جعل الجميع يصفها بمجموعة الموت.

وكان رامي بن سبعيني قد انتقل إلى فريقه بوروسيا قبل أشهر فقط، قادما من نادي بوروسيا مونشغلادباخ، في حين أصبح بن ناصر ركيزة من ركائز ميلان بعد استقدامه منذ مدة.

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