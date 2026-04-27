بن سبعيني يصنع التاريخ ويتوَّج لاعب الأسبوع في “البوندسليغا”

دوّن الدولي الجزائري رامي بن سبعيني، اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ الدوري الألماني، بعدما اعتلى صدارة الهدافين الجزائريين في “البوندسليغا”.

ليؤكد بذلك، مكانته كأحد أبرز الأسماء التي تَكوّنت في الجزائر قبل أن تشق طريقها نحو التألق في الملاعب الأوروبية، وتترك بصمتها في أعلى المستويات.

وسجل بن سبعيني، هدفا وصنع آخرا أمس الأحد. في انتصار ناديه بوروسيا دورتموند. بنتيجة 3-0 أمام فرايبورغ، ضمن الجولة الـ 31 من “البوندسليغا”.

وبفضل هدفه الجديد، عادل ابن مدينة قسنطينة، رقم أفضل هداف جزائري في الدوري الألماني، والذي يعود إلى الدولي السابق اسحاق بلفوضيل. مثلما جاء في الموقع الرسمي للـ“bundesliga”.

وأشار المصدر ذاته، أن بن سبعيني، رفع رصيده إلى 25 هدفا. ليتقاسم لقب أفضل هداف جزائري في تاريخ الدوري الألماني مع إسحاق بلفوضيل. الذي تألق سابقا بألوان فيردر بريمن وهوفنهايم.

ونقل موقع الدوري الألماني، تصريحات مقتضبة لخريج مدرسة أتليتيك بارادو. أكد من خلالها أنه لم يكن يعلم بأن هدفه في مرمى فرايبوغ تاريخي، وقال: “لم أكن أعلم ذلك، إنه أمر جميل بالطبع وأنا سعيد جدًا.”

وعلى صعيد آخر، اختير بن سبعيني، لاعب الجولة الـ 31 في “البوندسليغا”. من طرف موقع “سوفاسكور” المختص في الأرقام والاحصائيات، بحصوله على تقييم 9.3، كأفضل لاعب في تشكيلة الأسبوع.