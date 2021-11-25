بن سبعيني يصوّب أنظاره نحو مواجهة كولن

أعلن نادي مونشغدلادباخ جاهزية الدولي الجزائري رامي بن سبعيني، للمواعيد المقبلة من بطولة البوندسليغا.

وظهر المدافع القوي في تدريبات الفريق الألماني سعيد رفقة زملائه. كما عنون النادي الألماني التغريدة “بـ الأنظار موجّهة للقاء كولن” بالصفحة الرسمية على الفايسبوك.

و من المنتظر، أن يلعب مدافع الخضر أساسيا في مباراة كولن يوم السبت المقبل، بملعب “راين إينرجي” في الجولة الثالثة عشر من الدوري الألماني.

كما يسعى إبن مدينة قسنطينة وزملائه للفوز بالنقاط الثلاث والإقتراب بشكل أكبر من المراتب الخمس الأولى.

يذكر، أن رامي عانى من إصابة مؤخرا، لكنه تخلص منها نهائيا وسيكون جاهزا بنسبة مئة بالمئة.

طالع ايضا

هنأت إدارة نادي بورسيا مونشن غلادباخ الألماني، لاعبها الدولي الجزائري رامي بن سبعيني، بتأهله رفقة الخضر للمباراة الفاصلة.

ونشرت إدارة غلادباخ، تغريدة عبر الحساب الرسمي للفريق، جاء فيها: “بن سبعيني يتأهل رفقة الجزائر للمباراة الفاصلة من تصفيات كأس العالم 2022”.

كما أرفقت إدارة النادي الألماني، هذه التغريدة، التي لاقت تفاعل كبير عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بصورة لبن سبعيني بقميص الخضر.

يذكر أن رامي بن سبعيني، شارك أساسيا في مواجهة بوركينا فاسو، وساهم في تأهل المنتخب الوطني للمباراة الفاصلة.