بن سبعيني يضرب بقوة مع غلادباخ ويعتلي صدارة البوندسليغا

إسترجع الدولي الجزائري رامي بن سبعيني مكانته الأساسية مع ناديه بوروسيا مونشنغلادباخ، بعد ظهيرة اليوم خلال التي جمعته بنظيره أوغسبورغ.

وشارك إبن قسنطينة كظهير أيسر مُقدما مُستوى مُحترما الى أبعد الحدود، ومُساهما في الفوز الكاسح لزملائه بخماسية كاملة مُقابل واحد.

وسمح هذا الإنتصار لـ”الفوهلن” بالإرتقاء لصدارة الترتيب العام للبوندسليغا الألمانية برصيد 16 نُقطة، على حساب العملاق بايرن ميونيخ “16 نُقطة”.

وسيلتحق اللاعب السابق لرين في الساعات القادمة بأرض الوطن بمعنويات في السماء، للمُشاركة في تربص مُحاربي الصحراء بمركز بسيدي موسى.