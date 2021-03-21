بن سبعيني يضيع مواجهة فريبورج

سيكون الدولي الجزائري رامي بن سبعيني خارج قائم ناديه مونشنغلادباخ، في المبارة المقبلة التي ستجمعهم بنادي فريبورج، ضمن الدوري الألماني.

ويأتي غياب بن سبعيني، عن هذه المباراة، بسبب العقوبة الآلية التي تعرض لها، بسبب تراكم بطاقاته الصفراء لهذا الموسم.

وكان الدولي الجزائري، قد تلقى البطاقة الصفراء الخامسة هذا الموسم، أمس السبت، خلال مشاركته في المواجهة التي جمعت فريقه، بنادي شالك 04.

وبهذا سيضيع رامي بن سبعيني، مباراة الجولة الـ27 من الدوري الألماني، أمام فريبورج، والتي ستلعب بعد تواريخ الفيفا.