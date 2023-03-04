بن سبعيني يطرد بالبطاقة الحمراء في الدوري الألماني 

طرد الدولي الجزائري رامي بن سبعيني بطريقة غريبة في مباراة فريقه مونشغلادباخ أمام فرايبورغ في الدوري الألماني.

وتلقى رامي بن سبعيني البطاقة الصفراء الأولى بطريقة ساذجة نوعا ما، بعدما قام بركل الكرة نحو المدرجات من دون سبب، وبعد اعتراضه على قرار الحكم قرّر منحه البطاقة الثانية ليخرج مطرودا بالبطاقة الحمراء.

وكانت أربع ثواني كافية لطرد ابن مدينة قسنطينة بطريقة لا تحدث كثيرا في مباريات كرة القدم.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption