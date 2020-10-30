بن سبعيني يطلق لقبا جديدا على بن ناصر

الرياضة
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بن سبعيني يطلق لقبا جديدا على بن ناصر
بقلم كريم تيغرمت

أثنى الجزائري رامي بن سبعيني لاعب مونشنغلادباخ الألماني، على مواطنه إسماعيل بن ناصر نظير مردوده في آخر مباراة رفقة الميلان.

ونشر رامي بن سبعيني، تغريدة عبر حسابه الخاص على “تويتر”، علق من خلالها على مردود بن ناصر رفقة الميلان، في مواجهة سبارتا براغ.

واختصر لاعب مونشنغلادباخ، في تعليقه على مردود مواطنه، في هذه المباراة، بوصفه بـ”الآلة”، ليرد بن ناصر، بإبداء إعجابه على هذا التعليق.

يذكر أن إسماعيل بن ناصر، ساهم في فوز ناديه آسي ميلان، بـ3-0، على حساب سبارتا براغ، لحساب الدوري الأوروبي، أين قدم تمريرة حاسمة.


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