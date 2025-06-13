بن سبعيني يطير رفقة بعثة بوريسيا دورتموند إلى أمريكا

سافر الدولي الجزائرين رامي بن سبعيني، اليوم الجمعة، رفقة ناديه بوريسيا دورتموند الألماني، باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية.

ونشرت إدارة نادي بوريسيا دورتموند، عبر الحساب الرسمي للفريق على منصة “X”، صورة بعثة الفريق خلال سفريتهم، والتي ظهر فيها بن سبعيني.

ويأتي تنقل الدولي الجزائري، رفقة ناديه، إلى أمريكا، تحسبا لمباشرة مغامرتهم في منافسة كأس العالم للأندية.

يذكر أن رامي بن سبيعين، يعد من أبرز العناصر في ناديه بوريسيا دورتموند، والتي يعول عليها كثيرا في هذه المنافسة المهمة.