بن سبعيني يعاني من شبح الاحتياط مع بوروسيا ويطرح التساؤلات

غاب الدولي الجزائري رامي بن سبعيني عن التشكيلة الأساسية لفريقه بوروسيا دورتموند التي تلقت خسارة قاسية أمام هوفنهايم بثلاثة أهداف مقابل اثنين.

و جدد رامي بن سبعيني عهده مع تجربة عدم المشاركة في كتيبة بوروسيا وسط طرح عدد كبير من التساؤلات وعلامة الاستفهام رغم أنه كان يعتبر ركيزة أساسية في بداية الموسم.

ولم يشارك بن سبعيني كثيرا في مباريات دورتموند منذ عودته من كأس أمم افريقيا، إلا في فترات قصيرة وبشكل احتياطي.

ويعاني إبن مدينة قسنطينة بفترة صعبة حيث لم يصبح يدخل ضمن مخططات الفريق في ظل المستويات الكبيرة التي يقدمها منافسه في المنصب الهولندي ايان ماتسن.

وكان مدافع الخضر قد غاب عن عدة مباريات مثل لقاء بوخوم وفرايبورغ إلى جانب لقاء فولسبورغ وايندهوفن وأخرها لقاء هوفنهايم.