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الرياضة

بن سبعيني يعلق على اقصائه رفقة دورتموند من ربع نهائي رابطة الأبطال

بقلم كريم تيغرمت
بن سبعيني يعلق على اقصائه رفقة دورتموند من ربع نهائي رابطة الأبطال
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أبدى الدولي الجزائري، أسفه الشديد، لاقصائه رفقة ناديه بورسيا دورتموند، أمس الثلاثاء، من ربع نهائي رابطة أبطال  أوروبا، على يد نادي برشلونة.

وعلّق بن سبعيني، اليوم الأربعاء، عبر حسابه على منصة “X”: “لقد بذلنا كل ما بوسعنا حتى النهاية، ولكن لسوء الحظ، لم يكن ذلك كافيا”.

كما أضاف الدولي الجزائري: “أنا فخور بالفريق، على روحهم القتالية، وممتن للدعم الرائع من أنصارنا”.

وختم رامي بن سبعيني: “هذه هي الطريقة التي يجب أن نخوض بها الأسابيع المقبلة.. جميعاً معاً”.

رابط دائم : https://nhar.tv/Db643
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