بن سبعيني يعلق على الهزيمة القاسية أمام ريال مدريد

عبّر المدافع الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني، عن حسرته الكبيرة، بعد الخسارة القاسية، التي مني بها ناديه بوروسيا دورتموند، أمس الثلاثاء، على يد ريال مدريد الاسباني.

وكان الفريق الألماني، قد أنهى المرحلة الأولى، من المباراة المندرجة ضمن منافسة دوري أبطال أوروبا، لصالحه بثنائية نظيفة، قبل أن يحقق “الميرينغي” ريمونتادا. ويحسم اللقاء في شوطه الثاني بخماسية لهدفين.

وأطلق بن سبعيني، الذي شارك أساسيا، وقدم مستويات مقبولة. تغريدة على حسابه عبر منصة “إكس” قال فيها: “طريقة غير مقبولة لترك مثل هذا الشوط الأول القوي يفلت من أيدينا”.

وواصل لاعب الخضر: “إنه درس مهم يجب أن نتعلمه ونحافظ على هدوئنا إذا أردنا تحقيق أشياء عظيمة!”.

وفي الأخير، وجه بن سبعيني، شكرا خاصا إلى جماهير ناديه المتنقلة إلى العاصمة الاسبانية مدريد. وختم: “شكرًا جزيلاً لكل من سافر معنا، لقد كانوا أقوياء مثلما جرت عليه العادة”.

Unacceptable way to let such a strong first half slip…

An important lesson we need to learn and keep cool if we want to achieve big things!

A big thank you to everyone who travelled so far and were strong as always! 🙏🏼 @BVB pic.twitter.com/3ysVxiFpuW

— Bensebaini Ramy (@bensebainiRams) October 23, 2024