بن سبعيني يعلق على فوزه رفقة غلادباخ أمام فولسبورغ

ثمن الدولي الجزائري رامي بن سبعيني، الفوز الذي حققه اليوم الأحد، رفقة ناديه بوريسيا مونشنغلادباخ، بثنائية نظيفة، في مواجهة فولسبورغ.

وشارك بن سبعيني، أساسيا ضمن تشكيلة ناديه بوريسيا مونشنغلادباخ، في هذه المباراة التي تدخل ضمن الجولة الـ27 من الدوري الألماني.

كما علق، الدولي الجزائري على هذا الفوز، في تغريدة عبر حسابه الرسمي: “العودة لسكة الانتصارات، هذا بالتحديد ما كنا بحاجة اليه”.

وأرفق رامي بن سبعيني، هذه التغريدة بصور له من مشاركته في قيادة ناديه غلادباخ على الضيف فولسبورغ.