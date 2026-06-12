بن سبعيني يعود إلى تدريبات “الخضر” بعد تجاوزه الإصابة

تلقى المنتخب الوطني الجزائري، اليوم الجمعة، دفعة معنوية مهمة، بعد عودة المدافع رامي بن سبعيني، إلى التدريبات الجماعية، إثر تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها على مستوى الساق خلال الأيام الماضية.

والتي حرمته من خوض المواجهة الودية الأخيرة أمام بوليفيا.

وكان بن سبعيني قد خضع لبرنامج علاجي خاص على انفراد تحت إشراف الطاقم الطبي للمنتخب، قبل أن ينهي مراحل التأهيل بنجاح ويستأنف التحضيرات، اليوم الجمعة، رفقة زملائه في تربص “الخضر”، المقام بمدينة لورانس الأمريكية.

وتأتي عودة مدافع “الخضر” في توقيت مهم بالنسبة للناخب الوطني والطاقم الفني، بالنظر إلى خبرته الكبيرة ودوره المحوري داخل التشكيلة، خاصة مع اقتراب مواجهة الأرجنتين في إفتتاح مشوار محاربي الصحراء في نهائيات كأس العالم 2026.