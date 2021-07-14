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الرياضة

بن سبعيني يعود سريعا ويُريح الجميع في غلادباخ

بقلم حواز عبد النور
بن سبعيني يعود سريعا ويُريح الجميع في غلادباخ
بن سبعيني في تدريبات غلادباخ
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أراح النجم الدولي الجزائري “رامي بن سبعيني” الجميع في فريقه بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني بعد تعافيه السريع من الإصابة.

الظهير الأيسر الجزائري شارك في الحصة التدريبية لفريقه الألماني التي جرت أمس الثلاثاء.

إبن مدينة قسنطينة لم يُكمل الحصة لكن عودته تُثبت بأن الإصابة التي تعرص لها على مستوى الكاحل يوم السبت كانت خفيفة.

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