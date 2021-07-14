بن سبعيني يعود سريعا ويُريح الجميع في غلادباخ
بقلم حواز عبد النور
أراح النجم الدولي الجزائري “رامي بن سبعيني” الجميع في فريقه بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني بعد تعافيه السريع من الإصابة.
الظهير الأيسر الجزائري شارك في الحصة التدريبية لفريقه الألماني التي جرت أمس الثلاثاء.
إبن مدينة قسنطينة لم يُكمل الحصة لكن عودته تُثبت بأن الإصابة التي تعرص لها على مستوى الكاحل يوم السبت كانت خفيفة.
Même si il n’a pas fait toute la séance d’entrainement hier, Bensebaini a retrouvé les terrains après sa petite blessure à la cheville #TeamDZ pic.twitter.com/PlikiZJvC6
— DZfoot (@DZfoot) July 14, 2021
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