بن سبعيني يعود سريعا ويُريح الجميع في غلادباخ

أراح النجم الدولي الجزائري “رامي بن سبعيني” الجميع في فريقه بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني بعد تعافيه السريع من الإصابة.

الظهير الأيسر الجزائري شارك في الحصة التدريبية لفريقه الألماني التي جرت أمس الثلاثاء.

إبن مدينة قسنطينة لم يُكمل الحصة لكن عودته تُثبت بأن الإصابة التي تعرص لها على مستوى الكاحل يوم السبت كانت خفيفة.