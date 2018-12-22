بن سبعيني يعود لتشكيلة رين

استنفذ الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني، العقوبة المسلطة عليه، ليعود من جديد لقائمة لاعبيي فريقه المعنيين بمواجهة اليوم.

وكشف الحساب الرسمي لنادي رين الفرنسي، قائمة اللاعبين اللذين استدعاهم المدرب صبري اللموشي، تحسبا لمواجهة نادي نيم.

واستدعى اللموشي، لاعبه الجزائري، ضمن القائمة الموسعة للاعبيه المعنيين بهذه المواجهة، بعد عودته من العقوبة المسلطة عليه.

يذكر أن المباراة التي ستجمع نادي رين، بالضيف نيم، والمقررة أمسية اليوم السبت، تدخل ضمن الجولة الـ19 من الليغ1 الفرنسية.