بن سبعيني يعود لتشكيلة غلادباخ في مواجهة برلين

سجل الدولي الجزائري رامي بن سبعيني، اليوم السبت، عودته للتشكيلة الأساسية لناديه بورسيا مونشنغلادباخ، بمناسب المواجهة التي ستجمعهم بهيرتا برلين.

وكشف الحساب الرسمي لنادي غلادباخ، عن التشكيلة الأساسية التي ستواجه هيرتا برلين، أين تواجد اسم بن سبعيني.

وتأتي عودة الدولي الجزائري، إلى التشكيلة الأساسية لناديه، بعد تعافيه التام من الإصابة التي كان يعاني منها.

يذكلا أن رامي بن سبعيني، غاب خلال الأسابيع الماضية عن مباريات فريقه، كما ضيع آخر مواجهتين للخضر، بسبب الإصابة.

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