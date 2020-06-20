بن سبعيني يعود لتشكيلة غلادباخ في مواجهة بادربورن

سيسجل الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني، اليوم السبت، عودته للمنافسة ضمن تشكيلة ناديه بوريسيا مونشنغلادباخ، بمناسبة المواجهة التي ستجمعهم بنادي بادربورن.

وتأتي عودة رامي بن سبعيني، بعد استنفاذه للعقوبة التي كانت مسلطة عليه بسبب تراكم البطاقات الصفراء، والتي حرمته من المشاركة في مباراة الجولة الماضية أمام فولسبورغ.

وأراحت عودة الدولي الجزائري، مدربه ماركو روزي، الذي وضعه ضمن تشكيلته الأساسية التي سيبدأ بها مواجهة بادربون.

ويطمح رامي بن سبعيني، رفقة ناديه بوريسيا مونشنغلادباخ، لتعويض الخسارة القاسية التي تلقاها أمام فولسبورغ بـ3-0، خلال مواجهة اليوم أمام بادربورن.