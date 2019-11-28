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بن سبعيني يعود لتشكيلة غلادباخ

الرياضة
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بن سبعيني يعود لتشكيلة غلادباخ
بقلم كريم.تيغرمت

يعود الدولي الجزائري رامي بن سبعيني، لتشكيلة ناديه مونشنغلادباخ الألماني، في مباراتهم اليوم الخميس، أمام ولفسبيرغ، لحساب الدوري الأوروبي.

وأكد نادي مونشنغلادباخ، عبر الحساب الرسمي لنادي على “تويتر”، عودة رامي بن سبعيني لقائمة الفريق أمام نادي ولفسبيرغ النمساوي.

وتأتي عودة الدولي الجزائري، بعد غيابه عن المبارة الأخيرة التي تعثر فيها ناديه، أمام يونيون برلين، لحساب البطولة بثنائية نظيفة، بسبب العقوبة.

ومن المنتظر أن يشارك رامي بن سبعيني أساسيا، في مواجهة اليوم الخميس، أمام ولفسبيرغ، لحساب الدوري الأوربي، بالنظر لغياب زميليه ألفيدي، وغينتر.


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