“بن سبعيني” يعود لرين ويلتقي نجم السنغال بشعار:”نحن إخوة”

عاد النجم الدولي الجزائري “رامي بن سبعيني” اليوم الخميس لتدريبات فريقه “رين” الفرنسي بعد استفادته من عطلة.

وأشار الحساب الرسمي لرين على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” اليوم الخميس لعودة بطل افريقيا للتدريبات رفقة مهاجم المنتخب السنغالي “مباي نيانغ”.

هذا كما نشر “بن سبعيني” فيديو على ستوري “الانستغرام” الخاص به يجمعه بنيانغ الذي كان خصمه في نهائي كأس أمم إفريقيا 2019.

وتبادل مدافع الخضر المزاح مع “نيانغ” بإستعمال عبارة:”نحن إخوة” في إشارة الى أن كرة القدم روح رياضية قبل كل شيئ.