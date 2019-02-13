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“بن سبعيني” يعود لقائمة “رين” بمناسبة مواجهة “ريال بيتيس”

الرياضة
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“بن سبعيني” يعود لقائمة “رين” بمناسبة مواجهة “ريال بيتيس” صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

عاد النجم الدولي الجزائري “رامي بن سبعيني ” لقائمة فريقه “رين” الفرنسي التي ستواجه “ريال بيتيس” الإسباني.

سهرة غدا الخميس في ذهاب الدور ال16 من منافسة كأس الدوري الأوروبي.

وإستدعى مدرب “رين” المدافع المحوري للخضر بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن الميادين لعدة أسابيع.

وضمت قائمة “رين” إسم النجم الدولي الجزائري الآخر المتألق في الأونة الأخيرة “مهدي زفان”.


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