بن سبعيني يعود لقائمة غلادباخ في مواجهة ليفركوزن

سجل الدولي الجزائري رامي بن سبعيني عودته لقائمة ناديه بورسيا مونشنغلادباخ، بمناسبة المباراة التي ستجمعهم اليوم السبت بنادي بايرن ليفركوزن، ضمن الدوري الألماني.

وكشف الحساب الرسمي لنادي غلادباخ، عن قائمة اللاعبين المعنيين بهذه المواجهة، أين تواجد اسم بن سبعيني، ضمن قائمة البدلاء.

وتأتي عودة الدولي الجزائري، بعد غيابه عن قائمة الفريق، في مباراة الجولة الأولى، والتي تعادل فيها ناديه، أمام بايرن ميونخ بنتيجة (1-1).

يذكر أن رامي بن سبعيني، غاب لثلاثة أسابيع، بسبب الإصابة التي كان يعاني منها على مستوى الفخذ.