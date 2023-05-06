بن سبعيني يعود للتشكيلة الأساسية لغلادباخ في مواجهة بوخوم

سجل الدولي الجزائري رامي بن سبعيني، عودته للتشكيلة الأساسية لناديه مونشنغلادباخ، والتي ستواجه اليوم السبت، الضيف بوخوم.

ونشر الحساب الرسمي لنادي”بوريسيا مونشنغلادباخ” على “تويتر” التشكيلة الأساسية للفريق، والتي ضمت بن سبعيني.

كما تأتي عودة الدولي الجزائري، للتشكيلة الأساسية لناديه غلادباخ، بعد أن غاب عنها في الجولة الماضية بداعي الإصابة.

ويسعى رامي بن سبعيني، رفقة ناديه غلادباخ، في مواجهة اليوم أمام بوخوم، لتحقيق الفوز، من أجل تحسين مركزهم ضمن ترتيب البوندسليغا.