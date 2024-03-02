 بن سبعيني يعود للمشاركة في مباريات دورتموند لـ “دقيقتين” فقط !

عاد الدولي الجزائري رامي بن سبعيني للمشاركة في مباريات فريقه بوروسيا دورتموند اليوم السبت في منافسة الدوري الألماني.

وشارك بن سبعيني بصفة احتياطية بداية من الدقيقة 88 من عمر مواجهةفي لقاء يونيون برلين، التي فاز بها ورفقائه بثنائية نظيفة.

ويعاني إبن مدينة قسنطينة من مشاكل كبيرة مع مدرب في الفريق الألماني بعد خروجه من مخطاطاته خلال المباريات الخمس الأخيرة. خاصة منذ عودته من منافسة كأس إفريقيا التي جرت بكوت ديفوار.