بن سبعيني يعود للمشاركة مع بوروسيا ويريح بلماضي

عاد الدولي الجزائري رامي بن سبعيني للمشاركة مع فريقه بوروسيا دورتموند في المباريات الرسمية بعد غيابه عن التشكيلة الأساسية لمرتين.

وشارك رامي بن سبعيني في الشوط الثاني من المباراة أمام شتوتغارت عقب إصابة زميله في الفريق هوميلز.

و انهزم خريج أكاديمية بارادو رفقة زملائه في بوروسيا بهدفين مقابل واحد في المباراة التي اندرجت ضمن الجولة 11 من الدوري الألماني بملعب “مرسيدس بينز ارينا”.

وجاءت عودة ابن قسنطينة في الوقت المحدد، خاصة وأنه مقبل على التحدي في منافسة تصفيات المونديال رفقة الخضر والأمر يتعلق بمبارتي الصومال و موزمبيق.

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