بن سبعيني يغيب عن تشكيلة دورتموند في مواجه ناديه السابق مونشنغلادباخ

يغيب الدولي الجزائري رامي بن سبعيني، عن المواجهة التي ستجمع ناديه بوريسيا دورتموند، اليوم السبت، بفريقه السابق بوريسيا مونشنغلادباخ، لحساب الدوري الألماني.

وكشفت إدارة بوريسيا دورتموند، التشكيلة الأساسية للفريق، التي ستخوض هذه المباراة، والتي غاب عنها اسم بن سبعيني.

ويأتي غياب الدولي الجزائري، بداعي الإصابة التي يعاني منها، والتا يكان قد تعرض لها خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في وديتهم أمام منتخب بوليفيا.

يذكر أن مدرب بوريسيا دورتموند، إيدين تيرزيتش، كشف في وقت سابق، بأن الإصابة التي يعاني منها رامي بن سبعيني، ستبعده عن المنافسة إلى نهاية الموسم الجاري.