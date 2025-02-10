بن سبعيني يغيب عن سفرية فريقه إلى البرتغال

غاب الدولي الجزائري رامي بن سبعيني، عن تعداد فريقه بوريسيا دورتموند الألماني، الذي تنقل اليوم الإثنين إلى البرتغال، تحسبا لمواجهة سبورتينغ لشبونة.

وكشفت إدارة نادي بوريسيا دورتموند، عبر الحساب الرسمي للفريق علىلا منصة “x”، قائمة اللاعبين المتنقلين إلى البرتغال، والتي غاب عنها اسم بن سبعيني.

زأوضحت إدارة النادي الألماني، في ببان لها، بأن سبب غياب الدولي الجزائري عن سفرية الفريق، عائد لمعاناته من اصابة عضلية.

يذمر أن نادي بورسيا دورتموند، سيلاقي مضيفه سبورتينغ لشبونة البرتغالي، غدا الثلاثاء، لحساب تصفيات دوري أبطال أوروبا.