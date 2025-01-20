بن سبعيني يغيب عن مباراة بوروسيا دورتموند في رابطة الأبطال

عرفت قائمة نادي بوروسيا دورتموند المعنية بالمشاركة في مباراة الغد أمام نادي بولونيا الإيطالي، غياب الدولي الجزائري رامي بن سبعيني.

وستشهد المباراة التي يحتضنها ملعب “ريناتو دال أرا” بمدينة بولونيا الإيطالية، غياب نجم دفاع بوروسيا دورتموند، رامي بن سبعيني، بداعي الإيقاف.

وسيزيد الغياب من متاعب بن سبعيني، الذي تلقى انتقادات كبيرة من قبل الإعلام الألماني. بالنظر إلى تراجع مستواه في الآونة الأخيرة. خاصة بعد الخسارة القاسية التي مني بها رفقة زملائه أمام نادي فرانكفورت في الجولة الـ 18 من الدوري الألماني.

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