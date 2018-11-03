بن سبعيني يغيب عن مواجهة كان

سيغيب الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني، اليوم السبت، عن مباراة فريقه رين الفرنسي، أمام نادي كان، لحساب الجولة الـ12 من الليغ1 الفرنسية.

ويأتي غياب رامي بن سبعيني، عن تنقل فريقه إلى ملعب كان، للمشاركة في هذه المباراة، بسبب تراكم البطاقات الصفراء التي يحوزها اللاعب.

وكشف مدرب نادي رين، صبري لموشي، عن قائمة لاعبيه المعنيين بهذه المواجهة، والتي غاب عنها بن سبعيني، بينما تواجد فيها مهدي زفان.

وسيكون بإمكان رامي بن سبعيني، العودة لتشكيلة فريقه الأساسية، انطلاقا من المباراة المقبلة التي ستجمعهم، بنادي دينامو كييف، لحساب الدوري الأوروبي.