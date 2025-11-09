بن سبعيني يغيب عن وديتي زيمبابوي والسعودية

سيغيب مدافع المنتخب الوطني، رامي بن سبعيني ، عن التربص المقبل للمنتخب الوطني، والذي ستتخلله مباراتان وديتان أمام كل من زيمبابوي، والسعودية.

وأعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الأحد، عن معاناة بن سبعيني، من آلام على مستوى أسفل الظهر.

كما أضاف ذات المصدر، بأن الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، بعد تنسيقه مع نادي بوريسا دورتموند، والتشاور مع الطاقم الطبي للخضر، قرر اعفاء بن سبعيني، من التنقل إلى السعودية.

يذكر أن المنتخب الوطني، سيخوض خلال تربص نوفمبر الجاري، مبارتين وديتين، بالسعودية، في مواجهة منتخبي، زيمبابوي، والسعودية، تحضيرا لنهائيات كأس أمم إفريقيا.