بن سبعيني يفاضل بين فوزه بـ “كان” الكاميرون والمشاركة في المونديال

أبدى مدافع الخضر رامي بن سبعيني تفاجأه الكبير إثر تألق عدد من اللاعبين المحلّيين. في منافسة كأس العرب الذي عاد تتويجها لصالح الجزائر.

وقال بن سبعيني لدى استضافته من قبل قناة “كنال بلوس أفريك” عن التحديات المقبلة. له في مشواره مع المنتخب الوطني. “لو يخيرونني بين التتويج بكأس أفريقيا للمرة الثانية وتأهل إلى كأس العالم، سأختار التتويج بكأس أفريقيا على أمل أن اشارك في كأس العالم 2026”.

وعن الخيارات المستقبلية للناخب الوطني جمال بلماضي في ظل كثافة التعداد والحلول قال لاعب مونشنغلادباخ “تعدد الخيارات لدى بلماضي شيء يخدم المنتخب الوطني الجزائري بدرجة الأولى”.

كما، ختم حديثه بن سبعيني عن تألق بعض اللاعبين. “تألق اللاعبين الجزائرين سيعطي حلولا إضافية للمدرب جمال بلماضي، لا يوجد فرق بين المحلي والمحترف”.