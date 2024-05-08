بن سبعيني يفك عقدة دامت 37 سنة

دون لاعب المنتخب الوطني ونادي بوروسيا دورتموند، رامي بن سبعيني، إسمه بأحرف من ذهب في تاريخ الكرة الجزائرية، بعد بلوغ فريقه نهائي رابطة الأبطال.

والفوز ذهابا وإيابا بنتيجة هدفين دون مقابل، في نصف نهائي المنافسة الأغلى أوروبيا على مستوى الأندية، أماما باريس سان جيرمان.

وسيكون رامي بن سبعيني، ثالث لاعب جزائري يشارك في نهائي رابطة الأبطال، بعد كل من الدولي السابق رابح ماجر المتوج بالبطولة موسم 1986/1987، مع فريقه بورتو البرتغالي بهدفه بالعقب الشهير في مرمى بايرن ميونيخ. وبعد رياض محرز لاعب المان سيتي السابق، الذي سبق له تنشيط النهائي مرتين، الأولى موسم 2020/2021 وخسر النهائي أمام تشلسي، وتوج باللقب في النهائي الثاني الموسم الماضي أمام إنتر.

كما سيكون بن سبعيني أول لاعب خريج البطولة المحلية، سينشط نهائي رابطة الأبطال بعد 37 سنة.

يجدر الإشارة، شارك رامي بن سبعيني مع فريقه بوروسيا دورتموند هذا الموسم قبل تعرضه لإصابة على مستوى الركبة في 25 مواجهة في كل المنافسات، منها 16 مناسبة كأساسي وقدم تمريرة حاسمة.