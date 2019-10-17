بن سبعيني يفوز بلقب “المنقذ” في غلادبخ

فاز الدولي الجزائري رامي بن سبعيني، باعتراف أنصار ناديه مونشنغلادبخ الألماني، الذين صوتوا له ليحصل على لقب “المنقذ”، لشهر سبتمبر المنصرم.

وحاز رامي بن سبعيني، على هذا اللقب، بعد أن إعترض الكرة من أحد مهاجمي نادي كولن، قبل أن سيترجعها بطريقة رائعة ليفوز في الأخير بضربة الستة أمتار.

وكسب الدولي الجزائري ثقة وإعجاب جماهير ناديه الألماني خلال هذه المباراة، بعد هذه اللقطة، ليردوا له الجميل بمنحه لقب “المنقذ”.

يذكر أن رامي بن سبعيني (24 عاما)، شارك هذا الموسم في أربع مباريات فقط مع ناديه مونشنغلادبخ، تمكن خلالها من كسب ثقة مدربه ماركو روزي.