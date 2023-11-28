بن سبعيني يفوز رفقة بوروسيا دورتموند بثلاثية أمام ميلان

تمكن الدولي الجزائري رامي بن سبعيني من قيادة فريق بوروسيا دورتموند للفوز أمام المستضيف ميلان بثلاثية مقابل واحد.

وتمكن من تسجيل الثلاثية ماركوس رويس، جيمي جينز، كريم أديمي، فيما سجل هدف ميلان شوكويزي.

وشارك رامي بن سبعيني أساسيا في المباراة، من جانب دورتموند، في حين شارك الفرانكوجزائري من جانب ميلان ياسين عدلي، أين قدم مباراة جيدة، وواجبه في وسط الميدان رغم الخسارة القاسية.

ولعب بن سبعيني بصفة اساسية لثاني مباراة له، بعد اللقاء الداربي الماضي أمام مونشنغلادباخ الذي شارك، فيه أساسيا كذلك.

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