بن سبعيني يقترب من الإنتقال للغريم التقليدي لمونشنغلادباخ

كشفت وسائل إعلام ألمانية، صبيحة اليوم السبت، عن إقتراب الدولي الجزائري، ولاعب نادي بوريسيا مونشنغلادباخ، رامي بن سبعيني، من تغيير الأجواء.

وحسب ماورد في موقع “سكاي سبورت دويتشلاند”، فإن بن سبعيني قريب من الإنتقال لفريق بوريسيا دورتموند الصيف المقبل.

وأوضح المصدر، أن إدارة دورتموند، تسعى للتعاقد مع بن سبعيني، لتعويض الرحيل المرتقب للاعب البرتغالي غيريرو الذي طلب المغادرة رسميا.

كما أضاف ذات المصدر، أن المحادثات بين إدارة دورتموند، ولاعب الخضر بن سبعيني، في أشواط متقدمة.