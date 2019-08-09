بن سبعيني يقترب من “البوندسليغا”

كشف أوليفيي ليتانغ رئيس نادي رين الفرنسي بأن الدولي الجزائري رامي بن سبعيني أصبح على خطوات فقط من تغيير الأجواء.

ووفقا لجريدة “ليكيب”، فإن المدافع متعدد المناصب سيحمل وبنسبة كبيرة ألوان الفريق الألماني “بوروسيا مونشنغلادباخ”، في الأيام القليلة القادمة.

وصرّح الرجل الأول في فريق منطقة “لابروتان” :”نحن غير بعيدين من الوصول الى إتفاق”.

يُشار بأن إبن قسنطينة لا يزال مُرتبطا بعقد مع “لي روج إينوار” الى غاية نهاية الموسم الجاري.

ويأمل “رين” الحصول على قيمة مالية في حدود الـ10 ملايين أورو مُقابل التخلي عن بطل إفريقيا.