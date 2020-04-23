بن سبعيني يقترب من العودة للمنافسة رفقة مونشنغلادباخ

سيعود الدولي الجزائري رامي بن سبعيني، إلى أجواء المنافسة الرسمية ضمن الدوري الألماني، رفقة ناديه مونشنغلادباخ، انطلاقا من 9 ماي المقبل.

وحددت رابطة الدوري الألماني، عقب اجتماعها اليوم الخميس، تاريخ 9 ماي المقبل، لاستئناف المنافسة، في انتظار الموافقة الرسمية للحكومة الألمانية.

وفي حال منح الحكومة الألمانية، موافقتها عل هذا القرار، ستكون البوندسليغا، أول الدوريات الأوروبية التي تستأنف نشاطها، منذ توقف مختلف الدوريات بسبب كورونا.

وقبل 9 جولات عن نهاية الموسم الجاري، يحتل رامي بن سبعيني، رفقة ناديه مونشنغلادباخ، المركز الـرابع في تريتب الدوري بـ49 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن المتصدر بايرن ميونخ.