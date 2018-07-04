بن سبعيني يقترب من اللعب في البريميرليغ

يقترب الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني من الإنتقال لـ”إيفرتون”، وفقا لما كشفت عنه جريدة “الدايلي ستار“، صبيحة اليوم الأربعاء.

وأشارت الصحيفة بأن القطب الثاني لمدينة “ليفربول” قدم عرضا رسميا للمدافع الصاعد، وتمكن من الحصول على موافقته بصفة سريعة.

ووفقا لذات المصدر، فإن “التوفيز” سيصرفون قيمة 15 مليون أورو لشراء عقد صاحب القدم اليُسرى والمُرتبط مع “رين” لغاية 2020.

إتفقت وسائل الإعلام البريطانية على أن تعدد مناصب بن سبعيني وصغر سنه، دفع المُدرب البرتغالي “ماركو سيلفا” للإصرار على إستقدامه.