بن سبعيني يقصى رفقة دورتموند من الدور ربع النهائي رابطة الأبطال

غادر نادي بوروسيا دورتموند الألماني، اليوم الثلاثاء، منافسات دوري أبطال أوروبا من الدور ربع النهائي، رغم الفوز أمام برشلونة، في مباراة الإياب، بثلاث أهداف مقابل هدف.

بعد هزيمته أمام نادي برشلونة الإسباني، في مجموع مواجهتي الذهاب والإياب (5.3).

وشهدت المواجهة التي إحتضنها ملعب “سيغنال إيدونا بارك”، تنافسًا شديدًا وندّية كبيرة، لكنها انتهت بخيبة أمل للفريق الألماني وجماهيره رغم لفوز 3.1 الذي لم يكن كافيا، بعد الخسارة ذهابا برباعية نظيفة.

المدافع الدولي الجزائري رامي بن سبعيني، شارك أساسيًا في اللقاء، وخاض كامل أطوار اللقاء، حيث عاش ليلة متقلبة داخل المستطيل الأخضر.

فقد قدم تمريرة حاسمة ساهمت في هدف فريقه الثاني عند الدقيقة الـ49، لكنه عاد ليُسجل هدفًا عكسيًا في مرماه في الدقيقة الـ54. ونال لاعب الخضر، تنقيطا جيدا في اللقاء، بعلامة تقدر بـ7.4.