بن سبعيني يقصى مع بوروسيا من مونديال الأندية بعد خسارة أمام ريال مدريد

ودع الدولي الجزائري رامي بن سبعيني مع فريقه بوروسيا دورتموند منافسة مونديال الأنديةمن الدور ربع النهائي، بعد الهزيمة أمام ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة مثيرة شهدت منافسة شرسة على أرض الملعب.

وشارك بن سبعيني في المباراة بشكل أساسي، حيث قدم أداءً متميزًا طيلة التسعين دقيقة، وكان أحد الركائز الأساسية في دفاعات الفريق، بالإضافة إلى مساهمته في الأدوار الهجومية عندما اقتضت الحاجة. ورغم محاولات الفريق الألماني المستمرة في العودة في النتيجة، إلا أن خبرة ريال مدريد وتألق لاعبيه حسمت المباراة لصالح النادي الإسباني.

ورغم الخروج المبكر، قدم بن سبعيني أداءً يُحسب له في هذه البطولة، مما يثبت جدارته في المشاركة في أقوى البطولات العالمية. وقد غادر بوروسيا دورتموند البطولة بنكهة من الحزن، إلا أن الفريق سيبقى عاقد العزم على العودة بقوة في المباريات القادمة.

وسيواصل بن سبعيني وفريقه العمل على تحسين الأداء في قادم المنافسات الأوروبية والمحلية، مع الأمل في أن يحققوا المزيد من النجاحات في الموسم الحالي.