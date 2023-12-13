بن سبعيني يقود بوروسيا دورتموند إلى الدور المقبل من رابطة الأبطال

قاد الدولي الجزائري رامي بن سبعيني فريقه بوروسيا دورتموند إلى دور الـ 16 من منافسة رابطة أبطال أوروبا في مباراة تاريخية لإبن مدينة قسنطينة.

و تمكن بن سبعيني من قيادة فريقه للتعادل أمام الضيف باريس سان جيرمان، بملعب “سيغنال بارك”، بعدما صنع فرصة الهدف بطريقته الخاصة، عندما اقتنص كرة من لاعب البياسجي و منح للممرر الحاسم في الهدف الوحيد.

كما قدم بن سبعيني مباراة في القمة، أين شارك في عدد من الهجمات، بعدما لعب بطريقة هجومية.

وعاد بن سبعيني إلى مستواه المعهود مع فريقه في الوقت المحدد، قبل الموعد الهام المنتظر أمامه رفقة الخضر.

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