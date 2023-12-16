بن سبعيني يقود بوروسيا للتعادل في “البوندسليغا” وينال تنقيطا مميزا

جدد الدولي الجزائري رامي بن سبعيني عهده مع المشاركة الأساسية في مباريات فريقه بوروسيا دورتموند أمام أوغسبورغ في البطولة الألمانية.

وشارك بن سبعيني أساسيا، أين قدم ما عليه، و كان أفضل اللاعبين في المباراة التي عرفت نهايتها التعادل الإيجابي هدف مقابل هدف. أين تحصل على تنقيط 7.8 من موقع “سوفاسكور” المتخصص في الأرقام والإحصائيات.

وكان بن سبعيني قد شارك، في المباراة الماضية لفريقه أمام باريس سان جيرمان في رابطة أبطال أوروبا.

كما ستكون عودة خريج أكاديمية بارادو مفيدة كثيرا للمنتخب الوطني، المقبل على تحدي كبير الذي يتعلق بمنافسة كأس أمم افريقيا.

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