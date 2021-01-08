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بن سبعيني يقود تشكيلة غلادباخ ضد بايرن ميونيخ

الرياضة
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بن سبعيني يقود تشكيلة غلادباخ ضد بايرن ميونيخ صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

سيشارك النجم الدولي الجزائري “رامي بن سبعيني” أساسيا في تشكيلة فريقه بوروسيا مونشنغلادباخ ضد بايرن ميونيخ سهرة اليوم الجمعة.

مدرب غلادباخ قرر الدفع ببن سبعيني من البداية لأول مرة بعد غياب دام لشهرين كاملين بسبب اصابته بفيروس كورونا المستجد.

وسيسعى إبن ولاية قسنطينة لتكرار سيناريو الموسم الماضي عندما سجل ثنائية ضد الفريق البافاري في الدوري الألماني.

المواجهة التي ستنطلق بداية من الساعة 20:30 بملعب بوروسيا بارك تدخل لحساب الجولة ال15.


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